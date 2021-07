Nay La Minoterie Nay, Pyrénées-Atlantiques Démonstration de techniques de fer forgé – Les Arts du Feu – La Minoterie La Minoterie Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Démonstration de techniques de fer forgé – Les Arts du Feu – La Minoterie La Minoterie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nay. Démonstration de techniques de fer forgé – Les Arts du Feu – La Minoterie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Minoterie Libre participation.

La Minoterie ancien bâtiment industriel transformé en centre d’art contemporain et artothèque. Un voyage sensoriel au cœur de différentes matières. La Minoterie Nay 64800 Nay Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

