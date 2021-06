Douai Musée de la chartreuse Douai, Nord Démonstration de techniques artistiques Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Passionnée de linogravure, Laurie, médiatrice au musée, vous partagera son enthousiasme pour cette technique. Vous pourrez la rencontrer dans le cabinet de pothographie et d’arts graphiques situé au 1er étage du musée. L’oeil de l’artiste Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Douai Nord

