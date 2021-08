Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Démonstration de technique artistique Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Démonstration de technique artistique Nay, 19 septembre 2021, Nay. Démonstration de technique artistique 2021-09-19 16:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 La minoterie 22 Chemin de la Minoterie

Dans le cadre des "arts du feu", Alexandre Voltière fera une démonstration des techniques de la forge.
+33 5 59 13 91 42

