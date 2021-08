Condom Ancien Carmel Condom, Gers Démonstration de tapisserie d’ameublement, atelier découverte Ancien Carmel Condom Catégories d’évènement: Condom

-Exposition de sièges et différentes techniques, outillage manuel et matériaux utilisés -Atelier initiation/découverte : apporter un tissu de 60 cm sur 60 cm pour réaliser l’assise d’un tabouret/coffre que vous ramènerez chez vous. Inscription obligatoire, de 10 h à 12h le samedi et le dimanche. Une participation de 10 € sera demandée -Renseignements et inscription pour les cours du vendredi et stages à thème proposés toute l’année

Maximum 6 personnes,10€ de participation, amenez votre tissu

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

