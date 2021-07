Démonstration de taille de silex Musée de la tour abbatiale, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Amand-les-Eaux.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la tour abbatiale

L’exposition « Sous les bottes des archéologues » relate l’histoire amandinoise de la préhistoire à l’époque contemporaine et nous fait remonter le temps. Au cours des fouilles de 2007 sur le site du Mont-des-Bruyères, 35 500 restes de silex dont 78 bifaces ont été retrouvés. La qualité et la rareté d’un tel gisement sont une référence en Europe. Q’uil soit Neandertal ou Sapiens, l’Homme a taillé le silex pendant des millénaires. Jean-Jacques Dutrieux et Kévin Chartier, deux autodidactes de la taille de silex, vous proposent, en quelques éclats, un aperçu des techniques de taille de nos ancêtres que nous connaissons grâce à ces outils de pierre qu’ils ont laissés derrière eux. Ces deux tailleurs de silex apprécient cet apprentissage perpétuel et la multitude de combinaisons des percussions pour obtenir un biface, une feuille de laurier et autres objets en pierre. Ils partagent ainsi leur passion pour un artisanat qui nous projette des milliers d’années avant les premières grandes civilisations.

Sur le parvis du musée

Musée de la tour abbatiale Grand’Place – 59230 Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux Nord



