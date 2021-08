Lussac-les-Châteaux Musée de la Préhistoire Lussac-les-Châteaux, Vienne Démonstration de taille de silex Musée de la Préhistoire Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Démonstration de taille de silex Musée de la Préhistoire, 18 septembre 2021, Lussac-les-Châteaux. Démonstration de taille de silex

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Préhistoire

### Venez assistez à une démonstration de taille de silex par un professionnel de l’archéologie et de la Préhistoire. Tout au long de la journée, découvrez les techniques de taille de la préhistoire, pour la fabrication des outils en silex et imergez-vous ensuite dans le musée pour comprendre la Préhistoire lussacoise.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Venez assistez à une démonstration de taille de silex par un professionnel de l’archéologie et de la Préhistoire. Musée de la Préhistoire La Sabline, 21 route de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu Musée de la Préhistoire Adresse La Sabline, 21 route de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux lieuville Musée de la Préhistoire Lussac-les-Châteaux