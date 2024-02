Démonstration de taille de fruitiers Lyons-la-Forêt, samedi 24 février 2024.

Démonstration de taille de fruitiers Lyons-la-Forêt Eure

L’association Pomologique de Haute-Normandie et le Comité des fêtes de Lyons-la-Forêt organisent une démonstration de taille d’arbres fruitiers.

– 14h Rosay-sur-Lieure

Rue de la Forêt, au verger d’Arnaud Gambu

Taille effectuée sur pommiers hautes tiges âgés.

– 15h30 Lyons-la-Forêt

Au verger conservatoire, chemin de Croix-Mesnil

Taille effectuée sur pommier et poiriers en cordon, sur poiriers haute tiges et sur poiriers et pommiers demie-tige.

Sans réservation.

Renseignements 06 20 87 67 29

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-24

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie

L’événement Démonstration de taille de fruitiers Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme Lyons Andelle