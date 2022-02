Démonstration de taille de fructification des fruitiers à pépins Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor La Société d’Horticulture de la Côte du Goëlo organise une démonstration de taille de fructification des fruitiers à pépins (pommiers, poiriers…). Rendez-vous à 14h30 chez M. Jacquet, 21 bis rue des Besaces à Saint-Quay-Portrieux.

Gratuit pour les adhérents de l’association.

