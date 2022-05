Démonstration de Tai Chi Chuan Chapelle Foujita, 14 mai 2022, Reims.

Démonstration de Tai Chi Chuan

le samedi 14 mai à Chapelle Foujita

### Influences croisées, entre Orient et Occident : une méditation en mouvement Deux séances de découverte, démonstration et initiation de Tai Chi Chuan sont proposées pour aborder cette recherche d’équilibre entre le corps et l’esprit à la base des arts martiaux, permettant de profiter en souplesse et douceur de l’écrin de paix et d’art qu’est la chapelle Foujita, le temps de cette nuit dédiée au « vert » et au « ralentissement » écologique. Par l’association Shan Shui

Entrée libre, nombre de places limité

Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims Reims Quartier Centre Ville Marne



