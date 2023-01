Démonstration de Taekwondo à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Démonstration de Taekwondo à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 15 avril 2023

de 16h00 à 17h45

. gratuit Inscription à partir du 1er mars sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque sur place ou par téléphone. Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris. 01 55 43 25 25. Venez assister à la démonstration du club Taekwondo Saint-Germain Paris, et découvrez cet art martial coréen également discipline olympique ! Le 15 avril à 16h, le club de taekwondo Paris Saint-Germain fait une démonstration à l’auditorium de la bibliothèque Buffon, en présence du maître de taekwondo Adama Coulibaly, ceinture noire 7e dan Kukkiwon. Enfants et adultes, de la ceinture blanche à noire, vous présentent cet art martial coréen, également discipline olympique depuis plus de 20 ans. Le « taekwondo », mot qui peut se traduire par « la voie du pied et du poing », allie techniques de défense et d’attaques, et se pratique en combat mais également en « poomsae », enchaînement de mouvements coordonnés. Les exercices de casse de planches sont également spectaculaires. Parfois appelé le « karaté volant », ce sport est connu pour ses coups de pieds multiples et en hauteur. Un spectacle sportif à ne pas manquer. Inscription conseillée, à partir du 1er mars sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque sur place ou par téléphone. Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris. 01 55 43 25 25. Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 01 55 43 25 25 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML

