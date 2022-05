Démonstration de soufflage de verre au crépuscule du soir Musée du cristal – Ecomusée de Bayel, 14 mai 2022 14:00, Bayel.

Nuit des musées Démonstration de soufflage de verre au crépuscule du soir Musée du cristal – Ecomusée de Bayel Samedi 14 mai, 14h00 gratuité pour les moins de 12 ans

Démonstration de soufflage de verre au crépuscule du soir.

Un nouveau souffle merveilleux à découvrir à Bayel

Venez partager la passion de notre maître-verrier, Manolo Rodriguez et de son apprenti, en assistant à une démonstration de soufflage de verre. Le Musée du Cristal et l’Atelier du Verre de Bayel sont les témoins d’un savoir-faire d’exception et permettent de vivre les émotions d’un maître-verrier.

http://www.bayel-cristal.com

free for children under 12 Saturday 14 May, 14:00

Un nuevo aliento maravilloso para descubrir en Bayel

Ven a compartir la pasión de nuestro maestro vidriero, Manolo Rodríguez y su aprendiz, asistiendo a una demostración de soplado de vidrio. El Museo del Cristal y el Taller del Vidrio de Bayel son testigos de un saber hacer excepcional y permiten vivir las emociones de un maestro vidriero.

Gratuidad para los menores de 12 años Sábado 14 mayo, 14:00

2 rue Belle Verrière, 10310, Bayel, Aube, Grand Est 10310 Bayel Grand Est