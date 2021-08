Uzerche Atelier L'Alchimiste Corrèze, Uzerche Démonstration de soufflage de verre Atelier L’Alchimiste Uzerche Catégories d’évènement: Corrèze

Uzerche

Démonstration de soufflage de verre

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier L'Alchimiste

### L’Atelier de soufflage de verre l’Alchimiste à Uzerche vous ouvre ses portes ! Venez découvrir la magie du travail du verre en fusion à 1 200 degrés ! Atelier accessible à tous. Le métier de souffleur de verre à la main est inscrit depuis 2012 sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité car les gestes et les outils sont inchangés depuis le 1er siècle avant JC.

Gratuit. 6 personnes par visite (groupes et familles nous contacter par tel). Réservation fortement conseillée. Possibilité de patienter dans la cour en cas d’affluence. Participation bienvenue.

Atelier L'Alchimiste 24, rue Pierre Mouly 19140 Uzerche

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:30:00

