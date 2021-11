Paris La Ferme de Paris île de France, Paris Démonstration de semis de céréales avec les chevaux de trait La Ferme de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Agro-écologie C’est la saison des semis des céréales. Découvrez le travail du sol en agro-écologie grâce à la traction animale avec les chevaux de trait. Nous vous invitons à assister à ce travail sur le futur champ de céréales de la ferme. Mercredi 3 novembre entre 13h30 et 15h30. En cas de pluie, cette activité sera reportée à un autre jour. Vous pouvez vous tenir informé.e.s sur notre page Facebook. Animations -> Atelier / Cours La Ferme de Paris 1, route du Pesage Paris 75012

Contact : lafermedeparis@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Urbain;Insolite;Paris nature;Ados;Plein air;En famille;Enfants

