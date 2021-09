Romanèche-Thorins Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire Démonstration de savoir-faire par les compagnons Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Démonstration de savoir-faire par les compagnons de la Fédération compagnonnique des bâtiments de Lyon et visite libre de l’exposition permanente : Transmission des connaissances et des savoir-faire, éducation, entraide… Plongez dans l’univers des compagnons et de leur célèbre tour de France ! Plongez dans l’univers des compagnons et de leur célèbre tour de France ! Musée départemental du compagnonnage 98 rue Pierre-François Guillon 98 Les Meterees 71570 Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

