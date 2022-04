Démonstration de savoir-faire : Nathalie Boiteler Maison des Métiers d’Art Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Ce week-end, pas d’œuf à la Maison des métiers d’art, mais une démonstration de savoir-faire de Nathalie Boitelet, graveur verre et ardoise dans le cadre de l’exposition Gravures. Une occasion unique de découvrir la gravure avec une professionnelle ! Accès libre sur les horaires d’ouverture.

Voir https://www.maisondesmetiersdart45.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T12:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T15:00:00 2022-04-17T18:00:00

