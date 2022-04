Démonstration de savoir-faire : Jacques Rouget, lithographe Maison des Métiers d’Art Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Démonstration de savoir-faire : Jacques Rouget, lithographe Maison des Métiers d’Art, 23 avril 2022, Ferrieres-en-gatinais. Démonstration de savoir-faire : Jacques Rouget, lithographe

du samedi 23 avril au samedi 11 juin à Maison des Métiers d’Art

Samedi 23 avril, samedi 14 mai et samedi 11 juin, Jacques Rouget, graveur lithographe est à la Maison des métiers d’art pour une démonstration dans le cadre de l’exposition Gravures. Avec sa presse portable, il vous expliquera le principe et l’histoire de la lithographie. Une rencontre à ne pas manquer pour découvrir la gravure avec un professionnel passionnant. Samedi 23 avril, samedi 14 mai et samedi 11 juin – Présence et démonstration de Jacques Rouget, graveur lithographe. Accès libre sur les horaires d’ouverture. Maison des Métiers d’Art 18 Grande Rue, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais Autres Lieu Maison des Métiers d'Art Adresse 18 Grande Rue, Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais lieuville Maison des Métiers d'Art Ferrieres-en-gatinais

Maison des Métiers d'Art Ferrieres-en-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/

Démonstration de savoir-faire : Jacques Rouget, lithographe Maison des Métiers d’Art 2022-04-23 was last modified: by Démonstration de savoir-faire : Jacques Rouget, lithographe Maison des Métiers d’Art Maison des Métiers d'Art 23 avril 2022 Ferrières-en-Gâtinais MAISON DES METIERS D'ART Ferrieres-en-gatinais

Ferrieres-en-gatinais