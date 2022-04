Démonstration de réalité virtuelle Musée d’art et d’histoire de Cholet, 14 mai 2022 18:00, Cholet.

Nuit des musées Démonstration de réalité virtuelle Musée d’art et d’histoire de Cholet Samedi 14 mai, 18h00

Venez tester un parcours virtuel de la galerie d’histoire, pour aborder les guerres de Vendée autrement. En partenariat avec LaComDigitale.

Dans le hall du musée, enfiler un casque pour une démonstration de visite virtuelle afin de découvrir les guerres de Vendée sous un autre angle, celui de la guerre des images, en immersion sonore et visuelle.

Le Musée d’Art et d’Histoire propose de découvrir une collection d’exception dans des espaces vastes et lumineux où cohabitent sculptures, peintures et objets de mémoire. La visite se décline en deux temps autour de galeries passionnantes dédiées principalement à l’histoire des guerres de Vendée et à l’évolution de l’Art du XVIe au XXe siècle.

© Musée d’art et d’histoire

Saturday 14 May, 18:00

The Museum of Art and History proposes to discover an exceptional collection in vast and luminous spaces where sculptures, paintings and objects of memory coexist. The visit takes place in two stages around exciting galleries dedicated mainly to the history of the Vendée Wars and the evolution of art from the 16th to the 20th century.

Museum of Art and History hearing impairment;visual impairment

En el vestíbulo del museo, póngase un casco para una demostración de visita virtual con el fin de descubrir las guerras de Vendée bajo otro ángulo, el de la guerra de las imágenes, en inmersión sonora y visual.

Sábado 14 mayo, 18:00

27 avenue de l’abreuvoir, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France 49300 Cholet Pays de la Loire