Démonstration de réalité virtuelle Musée d’art et d’histoire de Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

Démonstration de réalité virtuelle Musée d’art et d’histoire de Cholet, 14 mai 2022, Cholet. Démonstration de réalité virtuelle

Musée d’art et d’histoire de Cholet, le samedi 14 mai à 18:00

Dans le hall du musée, enfiler un casque pour une démonstration de visite virtuelle afin de découvrir les guerres de Vendée sous un autre angle, celui de la guerre des images, en immersion sonore et visuelle. Venez tester un parcours virtuel de la galerie d’histoire, pour aborder les guerres de Vendée autrement. En partenariat avec LaComDigitale. Musée d’art et d’histoire de Cholet 27 avenue de l’abreuvoir, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu Musée d'art et d'histoire de Cholet Adresse 27 avenue de l'abreuvoir, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Ville Cholet lieuville Musée d'art et d'histoire de Cholet Cholet Departement Maine-et-Loire

Musée d'art et d'histoire de Cholet Cholet Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cholet/

Démonstration de réalité virtuelle Musée d’art et d’histoire de Cholet 2022-05-14 was last modified: by Démonstration de réalité virtuelle Musée d’art et d’histoire de Cholet Musée d'art et d'histoire de Cholet 14 mai 2022 cholet Musée d'art et d'histoire de Cholet Cholet

Cholet Maine-et-Loire