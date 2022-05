Démonstration de pianola et de phonographe Musée du Hiéron Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Musée du Hiéron, le samedi 14 mai à 20:30

Vous ne connaissez pas le pianola ? Vous souhaitez savoir comment fonctionne un phonographe ? Des démonstrations vous sont proposées tout au long de la soirée !

Entrée libre

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:59:00

