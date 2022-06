Démonstration de pelote Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse

Démonstration de pelote Seignosse, 18 août 2022, Seignosse. Démonstration de pelote

Avenue du Parc des Sports Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse Landes Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Avenue du Parc des Sports

2022-08-18 18:00:00 – 2022-08-18 23:00:00

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Avenue du Parc des Sports

Seignosse

Landes Repas pour déguster les saveurs du Sud-Ouest.

Spectacle de pelote basque (main nue et joko garbi). Au Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe à Seignosse Bourg. Plus d’informations à venir. Repas pour déguster les saveurs du Sud-Ouest.

Spectacle de pelote basque (main nue et joko garbi).

Au Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe à Seignosse Bourg.

Plus d’informations à venir. +33 5 58 43 32 15 Repas pour déguster les saveurs du Sud-Ouest.

Spectacle de pelote basque (main nue et joko garbi). Au Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe à Seignosse Bourg. Plus d’informations à venir. Seignosse Tourisme

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Avenue du Parc des Sports Seignosse

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Seignosse Autres Lieu Seignosse Adresse Seignosse Landes Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Avenue du Parc des Sports Ville Seignosse lieuville Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Avenue du Parc des Sports Seignosse Departement Landes

Seignosse Seignosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seignosse/

Démonstration de pelote Seignosse 2022-08-18 was last modified: by Démonstration de pelote Seignosse Seignosse 18 août 2022 Avenue du Parc des Sports Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse Landes

Seignosse Landes