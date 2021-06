Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Démonstration de Pelote Basque Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Démonstration de Pelote Basque Biscarrosse, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Biscarrosse. Démonstration de Pelote Basque 2021-07-04 – 2021-07-04 Place Georges Dufau Fronton de la Plage

Biscarrosse Landes Bisca Pelotari vous propose des démonstrations de Pelote Basque – Euskal Pilota – (paleta gomme pleine) dans le cadre du tournoi d’été tous les dimanches sauf contraintes météo. Bisca Pelotari vous propose des démonstrations de Pelote Basque – Euskal Pilota – (paleta gomme pleine) dans le cadre du tournoi d’été tous les dimanches sauf contraintes météo. Bisca Pelotari vous propose des démonstrations de Pelote Basque – Euskal Pilota – (paleta gomme pleine) dans le cadre du tournoi d’été tous les dimanches sauf contraintes météo. Bisca Pelotari vous propose des démonstrations de Pelote Basque – Euskal Pilota – (paleta gomme pleine) dans le cadre du tournoi d’été tous les dimanches sauf contraintes météo. © Pelotari Heureux

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Biscarrosse Adresse Place Georges Dufau Fronton de la Plage Ville Biscarrosse lieuville 44.44498#-1.25066