DEMONSTRATION DE PEINTURE SUR YUPO Passage des cultures Aire-sur-l’Adour, samedi 10 février 2024.

DEMONSTRATION DE PEINTURE SUR YUPO Passage des cultures Aire-sur-l’Adour Landes

En regard de son exposition à la médiathèque de Barcelonne du Gers, Daniel André fera une démonstration de peinture sur yupo.

Daniel André a été professeur d’arts plastiques dans l’académie de Reims puis chargé de mission Affaires culturelles pour l’Aube et professeur chez les Compagnons du Devoir. Il a mené en parallèle de son métier d’enseignant une activité d’artiste-peintre et sculpteur, avec de nombreuses expositions à son actif en France comme à l’étranger.

Il est à l’origine d’un groupe artistique, Regarts Partagés , dont l’objectif est de développer les pratiques culturelles en milieu rural.

Ses techniques de prédilection sont le batik (30 ans de pratique), le travail sur kraft, le pop-up et, actuellement, les techniques mixtes sur yupo (nouveau support pour lequel il a mis au point une technique). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10

Passage des cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement DEMONSTRATION DE PEINTURE SUR YUPO Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2024-01-30 par OT Aire sur l’Adour