Puy-de-Dome Nébouzat Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art:

Démonstration de peinture sur porcelaine, explication des différentes techniques, exposition d’objets déjà réalisés, explication sur la façon de faire la porcelaine et de la cuire et exposition. beatrice.duc458@orange.fr +33 6 83 13 48 74 http://porcelaines-de-vulcain.fr/ Atelier « Procelaines de Vulcain » 71 rue de la laine Nébouzat

