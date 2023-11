Démonstration de peinture chinoise – animation de Noël M128 – Missions Etrangères de Paris Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous au Marché de Noël sur le stand de l’association Mission Espérance pour une démonstration de peinture traditionnelle chinoise !

Les arts chinois figurent parmi les traditions artistiques les plus anciennes au monde. La peinture chinoise 中国画 en fait partie, et il s’agit même d’un art très complet, alliant techniques de calligraphie, de peinture et de poésie.

Venez découvrir une démonstration de peinture traditionnelle chinoise !

Gratuit, accès libre

M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris

Contact : https://missionsetrangeres.com/evenement/demonstration-de-peinture-chinoise-animation-de-noel/

MEP Marché de Noël