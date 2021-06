Démonstration de « Pêche No Kill » Moncoutant-sur-Sèvre, 13 juin 2021-13 juin 2021, Moncoutant-sur-Sèvre.

Démonstration de « Pêche No Kill » 2021-06-13 – 2021-06-13

Moncoutant-sur-Sèvre 79320

En lien avec le spectacle De la morue de la Cie Vertical Détour : Démonstration de « Pêche No Kill » à Pescalis

RDV devant l’aquarium de Pescalis.

Pendant des milliers d’années, la pêche n’avait comme seul but d’être une source de nourriture pour les humains. Mais nous entendons de plus en plus parler de «No Kill», amenant la pêche dans une nouvelle dimension : le respect du milieu naturel et de la vie des poissons. Temps hors de l’eau et environnement, manipulation, matériel, cette pratique n’aura désormais plus de secrets pour vous !

Accès gratuit / sur réservation (jauge limitée) auprès de Scènes de Territoire

non communiqué