Démonstration de navigation de modèles réduits de barques catalanes sur la lagune Site Naturel des Dosses, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Barcarès.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site Naturel des Dosses

Démonstration de navigation de maquettes téléguidées de barques catalanes par les membres de l’Association Intergénérationnelle Modélisme 66.

Démonstrations à la demande et en fonction des conditions météorologiques

Découvrez le savoir-faire des maquettistes et l’histoire de quelques barques catalanes. Site Naturel des Dosses avenue des Dosses, 66420 Le Barcarès Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

