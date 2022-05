Démonstration de musique électronique Musée des Beaux-Arts d’Agen, 14 mai 2022 20:30, Agen.

Avec les élèves du Conservatoire, salle médiévale, rez-de-chaussée

Fondé en 1876, le Musée des beaux-arts d’Agen est situé dans le cœur historique de la ville et logé dans 4 hôtels particuliers de la Renaissance (Hôtel Vergès, de Vaurs, de Monluc et d’Estrades). Il est ouvert sur de belles cours intérieures. Les collections du musée offrent un large panorama de l’histoire de l’art de la préhistoire au XXIe siècle.

https://www.musee-agen.fr/

Founded in 1876, the Agen Museum of Fine Arts is located in the historic heart of the city and housed in 4 Renaissance mansions (Hotel Vergès, de Vaurs, de Monluc and d’Estrades). It is open on beautiful courtyards. The museum’s collections offer a broad overview of the history of art from prehistory to the 21st century.

Place du Docteur-Esquirol, 47000 Agen 47000 Agen Nouvelle-Aquitaine