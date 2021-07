Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes DÉMONSTRATION DE MÉTIERS D’ART Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes

DÉMONSTRATION DE MÉTIERS D’ART Sainte-Suzanne-et-Chammes, 25 juillet 2021, Sainte-Suzanne-et-Chammes. DÉMONSTRATION DE MÉTIERS D’ART 2021-07-25 11:00:00 – 2021-07-25 18:00:00

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Les artisans d’art de l’ART’ELIER vous invitent à leur démonstration de savoir-faire: forge, tournage sur bois, linogravure, pochoir, bijoux, peinture et modelage sur terre.

Accès libre. dobartbois@orange.fr Les artisans d’art de l’ART’ELIER vous invitent à leur démonstration de savoir-faire: forge, tournage sur bois, linogravure, pochoir, bijoux, peinture et modelage sur terre.

Accès libre. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes Autres Lieu Sainte-Suzanne-et-Chammes Adresse Ville Sainte-Suzanne-et-Chammes lieuville 48.09741#-0.34975