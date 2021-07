Démonstration de matériel de Pompiers Plougonver, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Plougonver.

Démonstration de matériel de Pompiers 2021-07-24 – 2021-07-24 Rue de la Gare Biscuiterie Menou

Plougonver Côtes d’Armor Plougonver

Le centre de secours de Belle Isle en Terre sera présent sur le parking de la Biscuiterie MENOU pour une démonstration de matériel de Pompiers (pompes anciennes et équipement actuel). Démonstration de désincarcération. En intérieur une collection de costumes de pompiers des différentes époques et pays, des casques anciens et écussons vous attendent. Comme d’habitude, café et biscuits offerts !

+33 6 96 21 61 97

dernière mise à jour : 2021-07-17 par