Cabannes 13440 Cabannes L’Amicale Marine Maquettes de Cabannes vous propose des démonstrations de maquettes de bateaux au plan d’eau de Cabannes. Manifestation organisée par l’Amicale Marine Maquettes Cabannes. +33 6 75 72 59 40 L’Amicale Marine Maquettes de Cabannes vous propose des démonstrations de maquettes de bateaux au plan d’eau de Cabannes. Plan d’eau communal Chemin des Courses Cabannes

