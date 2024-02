DÉMONSTRATION DE KYUDO -TIR À L’ARC JAPONAIS Salle Omnisports Guy Préssensé La Bernerie-en-Retz, samedi 24 février 2024.

DÉMONSTRATION DE KYUDO -TIR À L'ARC JAPONAIS
Salle Omnisports Guy Préssensé
La Bernerie-en-Retz
Loire-Atlantique

Venez découvrir le Kyudo, le tir à l’arc japonais

La beauté du kyudo s’exprime dans les tenues traditionnelles, le grand arc de plus de deux mètres aux courbures naturelles, le rythme lent cérémonial, et l’attitude digne et solennelle des archers aux lâchers puissants dans une intense concentration.

En tant qu’art martial, il provient de l’histoire des samouraïs qui l’utilisaient sur les champs de bataille. Pénétré et nourri dans un second temps par l’influence du Zen, le kyudo devint Voie de l’arc pour trouver sa place au sein des méthodes orientales dédiées à la transformation de soi vers un mieux être et une recherche de vérité personnelle.



Le kyudo, tir à l’arc traditionnel japonais est une discipline d’art martial. Il est basé sur la concentration des déplacements et des gestes ainsi que sur la respiration. C’est un combat spirituel sur soi-même, se trouver, si on est juste la flèche atteint son but.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:30:00

fin : 2024-02-24 18:00:00

Salle Omnisports Guy Préssensé Rue des Moutiers

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire kyudo.labernerie@gmail.com

