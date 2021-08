Rethel L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois Ardennes, Rethel Démonstration de Kebdo et Aïdo L’Agora médiathèque-musée du pays rethélois Rethel Catégories d’évènement: Ardennes

Rethel

Démonstration de Kebdo et Aïdo L’Agora médiathèque-musée du pays rethélois, 18 septembre 2021, Rethel. Démonstration de Kebdo et Aïdo

L’Agora médiathèque-musée du pays rethélois, le samedi 18 septembre à 16:00

### Venez découvrir des arts martiaux s’inspirant de l’art de combat des Samouraïs. L’exposition « _Les trésors d’Asie : une invitation au voyage_ » a la chance de pouvoir exposer une armure de Samouraï. Afin d’en connaître davantage sur ces guerriers, venez découvrir le Iaïdo et le kendo. Deux arts martiaux venant des techniques utilisées par les Samouraïs eux-mêmes !

Gratuit.

Venez découvrir des arts martiaux s’inspirant de l’art de combat des Samouraïs. L’Agora médiathèque-musée du pays rethélois Rond-point de l’Octroi, 08300 Rethel Rethel Rethel Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Rethel Autres Lieu L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois Adresse Rond-point de l'Octroi, 08300 Rethel Ville Rethel lieuville L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois Rethel