le dimanche 19 septembre à 14:00

**Une tradition à Saint Mammès !** Sport emblématique de la commune, à la fois folklorique et sportif, les joutes parisiennes se pratiquent tous les dimanches de mai à septembre sur la Seine. Démonstration de notre club local, dont l’équipe féminine vient de gagner le championnat de France. Démonstration de joutes sur la Seine Quai de Seine – Saint-Mammès RDV quai de seine 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès Seine-et-Marne

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

