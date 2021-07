Chatillon-sur-loire Chatillon sur loire Châtillon-sur-Loire Démonstration de halage Chatillon sur loire Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

le samedi 31 juillet

Au départ de l’écluse de Mantelot vous pourrez assister à une démonstration de halage avec chevaux de travail jusqu’à la rampe de l’Escargot au niveau du pont de Châtillon-sur-Loire (c-à-d à la descente du fleuve). Découvrez ensuite le travail des chevaux qui vont haler le bateau la Sterne à la remontée (à contre-courant). Accès libre. Cette démonstration s’inscrit dans le programme des animations Loiret au fil de l’eau.

