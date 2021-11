Bordeaux Placette Munich,Quais Louis XVIII à Bordeaux Bordeaux, Gironde Démonstration de grimpe Placette Munich,Quais Louis XVIII à Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

L’entretien des arbres dans l’espace public nécessite parfois des interventions en hauteur, qui ne peuvent être réalisées que par des spécialistes : venez rencontrer ces alpinistes des arbres. Gratuit, tout public _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/L-arbre-en-fete-29-novembre-5-decembre)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T10:30:00 2021-12-02T12:00:00

