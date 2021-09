Paris Musée de La Poste Paris Démonstration de gravure en taille-douce dans l’exposition À la pointe de l’Art Musée de La Poste Paris Catégorie d’évènement: Paris

Démonstration de gravure en taille-douce dans l’exposition À la pointe de l’Art Musée de La Poste, 19 septembre 2021, Paris. Démonstration de gravure en taille-douce dans l’exposition À la pointe de l’Art

Musée de La Poste, le dimanche 19 septembre à 14:00

L’exposition À la pointe de l’Art est en accès gratuit durant les Journées européennes du patrimoine. Au cœur de l’exposition, **une démonstration du procédé de gravure en taille-douce** encore utilisée aujourd’hui dans la réalisation de timbres-poste. Elle sera assurée par Pierre Bara, artisan graveur professionnel travaillant à l’imprimerie Philaposte de Boulazac, où sont réalisés les timbres-poste français. Plus d’informations > [https://www.museedelaposte.fr/fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2021](https://www.museedelaposte.fr/fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2021) Pierre Bara, artisan graveur travaillant à l’imprimerie des timbres-poste assurera une démonstration au cœur de l’exposition À la pointe de l’Art. Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de La Poste Adresse 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Ville Paris lieuville Musée de La Poste Paris