11 Conti – Monnaie de Paris, le samedi 3 juillet à 18:00

**Venez observer un artisan d’art au travail et posez-lui vos questions !** Au cœur du musée de la Monnaie de Paris, dans la grande salle de la manufacture, assistez à des démonstrations de gravure en continu en taille directe réalisées par un artisan d’art, perpétuant des gestes traditionnels pluriséculaires qui vous permet de découvrir les différentes étapes de la fabrication des monnaies et médailles. _De 18h à 23h30, en continu._ _Durée d’une démonstration : 15 minutes_

Entrée gratuite sur réservation d’un créneau sur la billetterie en ligne.

Assistez à des démonstrations de gravure en taille directe pour voir l'acier prendre vie entre les mains agiles de nos graveurs

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:30:00

