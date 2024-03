Démonstration de gladiature par « Gladia armatura » et atelier de fabrication de boucliers de gladiateurs par Baptiste Coppée. Archéo’site Les Rues-des-Vignes, dimanche 25 août 2024.

Début : 2024-08-25T14:00:00+02:00 – 2024-08-25T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-25T14:00:00+02:00 – 2024-08-25T18:00:00+02:00

Plongez dans l’univers impitoyable des gladiateurs avec ‘Gladia Armatura’ et découvrez l’art de la fabrication des boucliers de gladiateurs lors d’un atelier animé par Baptiste Coppée. Une journée d’action, d’apprentissage et d’aventure vous attend !

Dimanche 25 août

14 h à 18 h

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

L’archéosite CAC Cambrai