Léon Landes Léon EUR Encadrée par l’association Mémoire en Marensin. Un ancien résinier vous propose de redécouvrir une scène de gemmage traditionnel au “hapchot” sur une parcelle de pins adultes en forêt communale. Tout public. Gratuit. Inscription obligatoire au 05 58 48 73 91. Encadrée par l’association Mémoire en Marensin. Un ancien résinier vous propose de redécouvrir une scène de gemmage traditionnel au “hapchot” sur une parcelle de pins adultes en forêt communale. Tout public. Gratuit. Inscription obligatoire au 05 58 48 73 91. +33 5 58 48 73 91 Encadrée par l’association Mémoire en Marensin. Un ancien résinier vous propose de redécouvrir une scène de gemmage traditionnel au “hapchot” sur une parcelle de pins adultes en forêt communale. Tout public. Gratuit. Inscription obligatoire au 05 58 48 73 91. © OT

