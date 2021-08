Parthenay Musée d'Art et d'Histoire Deux-Sèvres, Parthenay Démonstration de frappe de monnaie Musée d’Art et d’Histoire Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Musée d’Art et d’Histoire, le dimanche 19 septembre à 14:30

### Démonstration de frappe de monnaie par l’association Collectif du quartier Saint-Jacques. En lien avec l’exposition sur les Seigneurs de Parthenay au Moyen Âge, venez déouvrir la technique de frappe de monnaie de l’époque.

Gratuit. Présentation du pass sanitaire pour les plus de 18 ans. Port du masque obligatoire.

Musée d'Art et d'Histoire 1, rue de la Vau Saint-Jacques 79200 Parthenay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

