### Découvrez les métiers : d’affineur, de forgeur de lames et de forgeur de garnitures. Le Musée présente l’histoire de la première manufacture d’armes blanches de France. Durant la démonstration les visiteurs asistent à la fabrication d’un dard de fourreau ou d’une lame de sabre avant de voir les collections d’armes et d’outils.

2€ / personne. Entrée libre.

