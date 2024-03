Démonstration de forge : vibrez au son des marteaux ! Jardin d’Une Figue dans le Poirier Girmont-Val-d’Ajol, dimanche 2 juin 2024.

Démonstration de forge : vibrez au son des marteaux ! Découvrez le travail des forgerons-taillandiers avec Lilian de La Guilde du Graal lors de cette démonstration de forge au coeur du jardin d’Une Figue dans le Poirier. Dimanche 2 juin, 14h30 Jardin d’Une Figue dans le Poirier Accès à la forge inclus dans le Pass 1 jour du dimanche 2 juin.

Découvrez le travail des forgerons-taillandiers avec Lilian de La Guilde du Graal lors de cette démonstration de forge au coeur du jardin d’Une Figue dans le Poirier.

La Guilde du Graal est une association qui travaille à la réappropriation et la transmission des savoir-faire ancestraux et plus particulièrement la taillanderie. En résonance avec les principes de permaculture, la forge de La Guilde du Graal répond, entre autres, aux besoins matériels des jardiniers de manière durable éthique.

Jardin d'Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol 88340 Vosges Grand Est Découvrez comment Permaculture rime avec Biodiversité! Venez rencontrer des jardiniers d'Une Figue dans le Poirier qui veillent à l'équilibre écologique d'une jungle comestible à 640m d'altitude. Parking visiteurs

@La Guilde du Graal