Démonstration de forge Ottrott, dimanche 4 août 2024.

Découvrez les gestes des anciens ouvriers de la Vallée des Lames , l’histoire du village et les collections d’armes et d’outils. Billets en vente à l’Office de Tourisme et sur place.

La Maison de la Manufacture allume sa forge pour faire revivre les gestes des anciens ouvriers de la Vallée des Lames . Découvrez la transformation de l’acier, les métiers de l’ancienne manufacture, les collections d’armes et d’outils …

Jusqu’au début du XVIIe siècle n’existait pas, en France, de Manufactures forgeant des lames pour armes blanches. Les fourbisseurs français importaient l’essentiel de leurs fournitures en lames de Solingen (Westphalie, région d’Allemagne).

Louis XV décide d’y remédier. Le Secrétaire d’État à la Guerre, ancien Intendant d’Alsace, Nicolas Prosper Bauyn d’Angervilliers est chargé d’établir une manufacture d’armes blanches dans le Royaume de France afin de ne plus dépendre de Solingen pour l’approvisionnement en armes, ce sera à Klingenthal.

Début : 2024-08-04 14:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

2 rue de l’École

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est maisondelamanufacture@orange.fr

