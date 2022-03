Démonstration de forge au musée des charrons-forgerons Musée des Charrons-Forgerons Le Neubourg Catégories d’évènement: Eure

Le Neubourg

Démonstration de forge au musée des charrons-forgerons Musée des Charrons-Forgerons, 14 mai 2022, Le Neubourg. Démonstration de forge au musée des charrons-forgerons

Musée des Charrons-Forgerons, le samedi 14 mai à 18:00

Visiteurs noctambules, poussez les portes du musée du Charron-Forgeron au Neubourg pour La nuit des musées. Outillage, modèles, charrues… seront exposés dans les anciens locaux de l’entreprise BONNEL, constructeur de matériel agricole. Un film sera projeté pour découvrir l’histoire des charrons-forgerons et de cet atelier de fabrication. La forge sera allumée par un ancien forgeron qui actionnera son étonnant soufflet et battra le fer sur l’enclume comme jadis Octave BONNEL. C’est en 1875 que cet ouvrier charron-forgeron mit au point une charrue à dégagement amélioré. Une évolution pour le machinisme agricole ! Outillage et charrues seront exposés dans les anciens locaux de l’entreprise BONNEL. La forge sera allumée par un ancien forgeron qui battra le fer sur l’enclume et vous proposera de participer. Musée des Charrons-Forgerons 84 rue Octave Bonnel, 27110 Le Neubourg Le Neubourg Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Le Neubourg Autres Lieu Musée des Charrons-Forgerons Adresse 84 rue Octave Bonnel, 27110 Le Neubourg Ville Le Neubourg lieuville Musée des Charrons-Forgerons Le Neubourg Departement Eure

Musée des Charrons-Forgerons Le Neubourg Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-neubourg/

Démonstration de forge au musée des charrons-forgerons Musée des Charrons-Forgerons 2022-05-14 was last modified: by Démonstration de forge au musée des charrons-forgerons Musée des Charrons-Forgerons Musée des Charrons-Forgerons 14 mai 2022 Le Neubourg Musée des Charrons-Forgerons Le Neubourg

Le Neubourg Eure