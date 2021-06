Carnetin Atelier Pascale Verrand Carnetin, Seine-et-Marne Démonstration de filage de verre au chalumeau et élaboration d’une perle ou d’un sulfure Atelier Pascale Verrand Carnetin Catégories d’évènement: Carnetin

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier Pascale Verrand

Il s’agit de faire une démonstration de filage de verre au chalumeau. À partir de baguettes de verre de Murano, j’élabore une perle ou un sulfure. Au gré de mon imagination ou à partir d’un croquis préalablement conçu de mon projet de bijou, je choisis le verre en fonction de ses caractéristiques : couleur, transparence, opacité, charge en oxyde de cuivre, d’argent, ou de souffre, verre instable qui change de couleur en fonction de techniques que j’adopte, etc. Lors de la fusion la magie opère. Le verre se transforme et avec beaucoup d’attention, je crée mes motifs à l’intérieur puis à l’extérieur de la perle ou du sulfure. C’est un moment de poésie et de partage où petits et grands se retrouvent et satisfont leur curiosité.

Entrée libre, nombre de places limitées à 10 personnes, inscription par sms souhaitée

Il s’agit de créer une perle ou un sulfure à l’aide de baguettes de verre que je file au chalumeau. Atelier Pascale Verrand 2 chemin de l’Entonnoir 77400 Carnetin Carnetin Seine-et-Marne

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

