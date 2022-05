Démonstration de fabrication de savon à la savonnerie Casa Nature, 12 octobre 2022, .

Démonstration de fabrication de savon à la savonnerie Casa Nature

2022-10-12 – 2022-10-12

EUR La savonnerie artisanale Casa Nature ouvre sa boutique tous les mercredis de 14h à 18h. En juillet et août, elle ouvre également le vendredi, aux mêmes horaires. A cette occasion, Hervé Carrel et son équipe vous propose une démonstration de fabrication de savon à 14h15 et à 16h. A partir de produits naturels soigneusement sélectionnés, Casa Nature élabore artisanalement ses savons, gels pour le bain et la douche, soins pour le visage et le corps, qui préservent votre peau de la pollution et du vieillissement en respectant l’environnement. Huiles essentielles et végétales, aloe vera, beurre de karité offrent des réponses naturelles aux agressions quotidiennes que subit votre peau.

