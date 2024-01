Démonstration de fabrication de disques en bois Offwiller, dimanche 18 février 2024.

Démonstration de fabrication de disques en bois Offwiller Bas-Rhin

Visite du musée des arts et traditions populaires pour y découvrir l’historique de la fête Schieweschlawe (fête des disques enflammés) et démonstration de fabrication à la main des disques en bois.

Venez visiter le musée des arts et traditions populaires, situé au centre du village, pour y découvrir l’historique de la fête Schieweschlawe (fête des disques enflammés). Une démonstration de fabrication à la main des disques en bois s’y déroulera également.0 EUR.

42 rue de la Libération

Offwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est mairie.offwiller@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00



L’événement Démonstration de fabrication de disques en bois Offwiller a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte