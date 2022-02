Démonstration de fabrication de bougie Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Démonstration de fabrication de bougie Tence, 12 février 2022, Tence. Démonstration de fabrication de bougie L’Atelier des Lueurs 21 rue d’Annonay Tence

2022-02-12 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-26 18:30:00 18:30:00 L’Atelier des Lueurs 21 rue d’Annonay

Tence Haute-Loire Tence Tous les après-midi, assistez à la démonstration de fabrication de bougies artisanales par Lætitia. Toutes les 1/2h, sur réservation, à partir de 15h jusqu’à 18h30 et c’est…. gratuit !

Les enfants participent aussi ! contact@latelierdeslueurs.fr +33 6 17 77 31 57 L’Atelier des Lueurs 21 rue d’Annonay Tence

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse L'Atelier des Lueurs 21 rue d'Annonay Ville Tence lieuville L'Atelier des Lueurs 21 rue d'Annonay Tence Departement Haute-Loire

Tence Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence/

Démonstration de fabrication de bougie Tence 2022-02-12 was last modified: by Démonstration de fabrication de bougie Tence Tence 12 février 2022 Haute-Loire Tence

Tence Haute-Loire