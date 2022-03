Démonstration de fabrication artisanale d’une chaussure musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

musée de la Chaussure, le samedi 14 mai à 18:00 Entrée libre

Les Anciens Cadres de la Chaussures (ACCRP) évoquent devant le public les étapes de fabrication d’une chaussure artisanale. musée de la Chaussure rue Bistour 26100 ROMANS sur Isère Romans-sur-Isère Drôme

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

