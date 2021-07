Gouloux Gouloux Gouloux, Nièvre Démonstration de fabrication artisanale de sabots Gouloux Gouloux Catégories d’évènement: Gouloux

Gouloux Nièvre Gouloux Démonstration de fabrication artisanale de sabots à la Saboterie Marchand à Gouloux, tous les mercredis à 16h (minimum 10 personnes). 3€/ personne, achats des tickets au magasin de la Saboterie. +33 3 86 78 73 90 Démonstration de fabrication artisanale de sabots à la Saboterie Marchand à Gouloux, tous les mercredis à 16h (minimum 10 personnes). 3€/ personne, achats des tickets au magasin de la Saboterie. dernière mise à jour : 2021-07-16 par

